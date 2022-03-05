أذربيجان: تطعيم 28 ألفا و427 جرعة من لقاح كورونا في 4 مارس

باكو، 5 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 ألفا و427 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 1627 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1717 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 23 الفا و552 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و111 ألف و19 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و305 ألف و977 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و792 ألف و145 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و801 ألف و802 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 211 ألف و95.