  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم 28 ألفا و427 جرعة من لقاح كورونا في 4 مارس

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٢]

    باكو، 5 مارس، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 28 ألفا و427 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 1627 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1717 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 23 الفا و552 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و111 ألف و19 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و305 ألف و977 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و792 ألف و145 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و801 ألف و802 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 211 ألف و95.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 28 ألفا و427 جرعة من لقاح كورونا في 4 مارس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]
    أذربيجان: 588 إصابة و15 وفاة من كورونا في 4 مارس
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٢٠]
    أذربيجان: تطعيم 30 ألفا و871 جرعة من لقاح كورونا في 3 مارس
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١١:١٣]
    أذربيجان: 570 إصابة و19 وفاة من كورونا في 3 مارس
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٢]
    أذربيجان: تطعيم 33 ألفا و853 جرعة من لقاح كورونا في 2 مارس
    أذربيجان: تطعيم 28 ألفا و427 جرعة من لقاح كورونا في 4 مارس