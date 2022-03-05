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    أوكرانيا: عملية إجلاء أذربيجانيين من رومانيا مستمرة

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥‎٧]

    باكو، 5 مارس (أذرتاج)

    تستمر عملية نقل مواطني أذربيجان الى رومانيا وإجلائهم منها الى ارض الوطن.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة في رومانيا ان 1107 شخص من مواطني أذربيجان وصلوا الى مدينة بودابست بالقطار في 4 مارس وتم ارسال 525 منهم الى أذربيجان عبر 11 حافلة.

     

    AZERTAG.AZ :أوكرانيا: عملية إجلاء أذربيجانيين من رومانيا مستمرة
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