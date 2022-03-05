باكو، 5 مارس (أذرتاج) تختتم اليوم منافسات من بطولة كأس العالم للجمباز الفني في نسختها الـ14 بالدوحة عاصمة دولة قطر، بمشاركة كبيرة وصلت الى 200 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة. أفادت وكالة أذرتاج ان السيد نيكيتا تيخونوف ممثل أذربيجان في المنافسات فاز بالبرونزية.

AZERTAG.AZ : ممثل أذربيجان في الجمباز يفوز بالبرونزية في قطر

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده