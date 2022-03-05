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    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير خارجية تركيا

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 5 مارس (أذرتاج)

    التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 5 مارس وزير خارجية تركيا مولود جاوش اوغلو الذي يزور البلد حاليا.

    تحدث الرئيس إلهام علييف في اللقاء عن أهمية إعلان شوشا الذي سيحتفل بعد 3 أشهر بالذكرى السنوية الأولى من توقيعه واصفا إياه بالوثيقة التاريخية. قال ان علاقات الاخوة بين تركيا وأذربيجان لها أهمية كبيرة للشعبين وكذلك للمنطقة فضلا عن الامن الإقليمي. تضمن تركيا وأذربيجان بالمساعي المشتركة التنمية المستقبلية في المنطقة. قال الرئيس ان البلدين حليفان حقيقيان وشقيقان وبينهما علاقات لا مثيل لها في العالم.

    من جانبه نقل وزير خارجية تركيا مولود جاوش اوغلو تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى الرئيس الاذربيجاني. تحدث الوزير التركي عن أهمية إعلان شوشا في المنطقة. كذلك أشار الى أهمية المشاريع المخطط تنفيذها فضلا عن ممر زنكزور.

    بدوره أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على تحيات الرئيس التركي وطلب من الوزير نقل تحياته الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي وزير خارجية تركيا
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