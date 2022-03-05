الرئيس علييف: سنعيد بناء وتأهيل الأراضي المحررة مهما كلفنا بثمن ومن غير المقبول تجاهل المنظمات الدولية والمانحة بالأمر

باكو، 5 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها خلال استقباله 5 مارس اليوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف إننا سنعيد بناء وتأهيل الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وسنجعل قراباغ وزنكزور من أمثلة الجنة على وجه الأرض ولَنفعلنّ ذلك مهما كلفنا بثمن ولكني أحسب أن تجاهل المنظمات الدولية والمانحة والصناديق الكبيرة بالأمر وإهمالها من غير المقبول نهائيا.

وأضاف الرئيس علييف أننا نأمل في أن الأمم المتحدة تدعمنا عبر مؤسساتها وقنواتها الاتصالية كي تبلغ رسالة مهمة تتضمن حاجة أذربيجان الى هذا الدعم ونعد زيارتكم علامة لهذا الدعم وإني على يقين من أنكم ستقدمون تقريرا حول ما تشهدون في تلك الأراضي المحررة ولأن الاستماع والعلم والقراءة شيء والمشاهدة بالأعين ميدانيا شيء آخر تماما.