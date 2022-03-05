انطلاق منتدى الرياضات التقليدية الدولي الخامس في باكو

باكو، 5 مارس (أذرتاج)

انطلق اليوم 5 مارس في باكو منتدى الرياضات التقليدية الدولي الخامس تحت شعار "إنعاش الرياضة التقليدية".

أفادت وكالة أذرتاج ان المنتدى الذي سينتهي في 6 مارس يحضره 140 ممثلا من 14 بلدا عضوا في الاتحاد الدولي للرياضات التقليدية الى جانب فريد قايبوف وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني وبلال أردوغان رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية والسيدة ميمونة مهد شريف المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبغداد أمرييف رئيس منظمة الدول التركية ورؤساء الهيئات الشريكة وكبار المسئولين الحكوميين والدبلوماسيين.

في البداية عرض فيديو عن تطور أنواع الرياضات التقليدية في العالم.

في كلمة افتتاحية قال وزير الشباب والرياضة الاذربيجاني ان بلاده استضافت العديد من الفعاليات الرياضية الدولية أمثال الدورة الأولى من الألعاب الأوروبية والدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي وسباق فورمولا 1 وغيرها.

اعرب رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية بلال اردوغان عن ارتياحه لتنظيم مثل هذا المنتدى العالمي في أذربيجان. قال ان الدورة القادمة للمنتدى سيقام في تركيا.

تناقش في الحدث الأفكار لتوسيع نطاق أنواع الرياضات التقليدية وجوائز المسابقات وتحفيز الرياضيين وكذلك مسائل ترويج الرياضات التقليدية.

يذكر ان الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية ينظم كل سنة ابتداء من عام 2016 مهرجان ثقافة الرياضات التقليدية بمشاركة مئات آلاف زائر من عشرات البلدان.