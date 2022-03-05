الرئيس علييف: ليس أحد مستعدا لمساعدتنا رغم مرور عام والنصف على تحرير الأراضي

باكو، 5 مارس، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها خلال استقباله 5 مارس اليوم المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف إننا نواجه حاليا تحديات كبيرة وأنا وطيد الثقة في انكم محاطون علما بخططنا ولعلكم شهدتم جزء من عملياتنا الجارية لاعادة بناء واعمار وتأهيل الأراضي المحررة ولأنها عمل عظيم جدا.

واكد الرئيس علييف أن أذربيجان لم يحصل الى الحين ولو على دولار واحد عن أي من البلاد العالمية ولا المنظمات الدولية مشددا اننا جميع الاعمال المنفذة وقيد الاجراء كانت على حساب اموالنا نحن وسنواصل تنفيذهاا ولكن طبعا من المستغرب أن أحدا ليس مستعدا لمساعدتنا رغم مرور عام والنصف من تحرير الأراضي وما هناك شيء سوى كلام ولا شيء آخر وما ثمة أي شيء من الأفكار الخاصة بمؤتمر مانحين ولا دعم مالي حتى إن المنظمات غير الحكومية ذائعة الصيت والصناديق المالية الدولية الشهيرة تتجاهل ما حدثت في قراباغ وزنكزور الامر الذي يثير اسفا كبيرا.