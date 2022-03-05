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    ديوان المظالم يعد تقريرا حول المقابر المهدمة في فترة الاحتلال الأرميني

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٥‎١]

    باكو، 5 مارس (أذرتاج)

    قال ديوان المظالم لوكالة أذرتاج أن أمينة المظالم الأذربيجانية سبينه علييفا أعدت تقريرا عن المقابر التي هدمتها ودنستها أرمينيا أيام احتلال الأراضي الأذربيجانية. يحتوي التقرير على ادلة وحجج ومواد حصلت عليها بعثة تقصي الحقائق الى الأراضي المحررة من الاحتلال.

     

    AZERTAG.AZ :ديوان المظالم يعد تقريرا حول المقابر المهدمة في فترة الاحتلال الأرميني
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