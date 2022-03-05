الوزير: أذربيجان وتركيا يدعوان إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا

باكو، 5 مارس، )أذرتاج(

إن الوضع في أوكرانيا مثير للقلق الشديد. يرتفع عدد ضحايا الحرب. تظهر أذربيجان وتركيا موقفا نشطا ومسؤولا وتجريان محادثات عديدة مع قادة الطرفين المتنازعين. تدعوان لحل القضية من خلال الحوار والسلام.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو في باكو.

وأضاف الوزير أن أذربيجان تدعم تسوية النزاع من خلال الحوار على أساس القانون الدولي.