جيهون بيراموف: علاقات الصداقة والأخوة بين تركيا وأذربيجان وثيقة دائما

باكو، 5 مارس، (أذرتاج)

علاقات الصداقة والأخوة والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين تركيا وأذربيجان وثيقة دائما.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو في باكو.

وقال الوزير إن "الشركات التركية تشارك بنشاط في إعادة اعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة نتيجة الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما".

كما أضاف الوزير انه تم بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الاجتماع مع نظيره التركي. وقال إن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وتركيا زاد بنسبة 12 في المائة خلال العام الماضي. لكن الإمكانات أعلى من ذلك بكثير.