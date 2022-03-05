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    سياسة


    وزير الخارجية التركي: نتابع بقلق الأحداث في أوكرانيا

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]

    باكو، 5 مارس، (أذرتاج)

    نتابع بقلق الأحداث في أوكرانيا. ونرفض استخدام القوة لتغيير وحدة أراضي الدول. ونواصل جهودنا لوقف الصراع.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف في باكو.

    وأشار مولود جاووش أوغلو إلى أن أذربيجان وتركيا من الدول التي هي على اتصال مع طرفي الصراع. ونواصل جهودنا لإنهاء الصراع باستخدام هذه العلاقة.

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