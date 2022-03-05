جيهون بيراموف: اذربيجان تؤيد احلال السلام والاستقرار في المنطقة

باكو، 5 مارس، (أذرتاج)

تؤيد أذربيجان إحلال السلام والاستقرار في المنطقة. هذه فرصة لأرمينيا. يجب على القيادة العسكرية والسياسية لأرمينيا أن تقرر كيفية استغلال هذه الفرصة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو في باكو.

وأشار جيهون بيراموف إلى أن موقف أذربيجان وتركيا يقوم على مبادئ القانون الدولي. هناك تنسيق بين بلدينا لتطبيع العلاقات مع أرمينيا.