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    سياسة


    مساعدة إنسانية أذربيجانية بمبلغ 5.5 مليون يورو تصل الى أوكرانيا

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]

    باكو، 5 مارس، (أذرتاج)

    قدمت أذربيجان مساعدة إنسانية بمبلغ 5.5 مليون يورو الى أوكرانيا عبر بولندا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بطلب أوكرانيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو في باكو.

    كما أعرب الوزير جيهون بيراموف عن تعازيه لأقارب المواطنين الاذربيجانيين الذين قتلوا في أوكرانيا.

    AZERTAG.AZ :مساعدة إنسانية أذربيجانية بمبلغ 5.5 مليون يورو تصل الى أوكرانيا
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