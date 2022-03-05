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    الوزير: إجلاء حوالي 9500 أذربيجاني من أوكرانيا حتى الآن

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٣٣]

    باكو، 5 مارس، (أذرتاج)

    تم إجلاء حوالي 9500 مواطن أذربيجاني، بما في ذلك العائلات المختلطة من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة حتى الآن.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مؤتمر صحفي عقد بعد لقائه مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو.

    أضاف الوزير: "وفقا لمعلومات هذا الصباح، تم إجلاء 1111 مواطن أذربيجاني إلى ارض وطنهم عن طريق رحلات جوية مستأجرة. يتم اجلاء كبار السن والنساء والطلاب أساسا. تجاوز عدد الأشخاص الذين عبروا الجانب الأذربيجاني باستخدام الحافلات 150 شخص".

    AZERTAG.AZ :الوزير: إجلاء حوالي 9500 أذربيجاني من أوكرانيا حتى الآن
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