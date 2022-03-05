عملية بحث الجنديين المفقودين في لاتشين مستمرة

باكو، 5 مارس (أذرتاج)

ضل الجنديان الاذربيجانيان محمدوف فريد أجدار أوغلو وعبداللايف فيردوفسي مايس أوغلو طريقهما بسبب التغيرات المفاجئة في الظروف الجوية والعاصفة الثلجية اثناء قيامهما بالواجب في محافظة لاتشين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان عمليات البحث عن الجنديين بدأت على الفور، على الرغم من الظروف الجوية غير المواتية في المرتفعات والتضاريس الوعرة.

سيتم توفير معلومات إضافية حول نتائج عمليات البحث والإنقاذ.