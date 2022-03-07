مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لاطلاق النار 24 مرة خلال اليوم

باكو، 7 مارس (أذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه محافظات جورانبوي وتارتار واغدام وخوجالي لاطلاق النار باستخدام أسلحة مختلفة العيار 23 مرة خلال يوم من قبل العصابات الارمينية المسلحة غير القانونية في الأراضي الأذربيجانية الموجودة تحت دائرة مسئولية قوات حفظ السلام الروسية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه قرية دميرتشي دام في محافظة كالبجار لاطلاق النار من قبل وحدات القوات المسلحة الأرمينية المتمركزة في قرية زركند لمحافظة باساركيتشار في الحدود مع أذربيجان.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني واسكتت نقاط النيران.

لا خسائر في صفوف الجنود والعتاد.