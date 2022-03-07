أذربيجان: 149 إصابة و13 وفاة من كورونا في 7 مارس

باكو، 7 مارس (أذرتاج)

سجلت إصابة 149 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 431 مصاب وتوفي 13 مصابا بالفيروس خلال 7 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 789 ألف و481 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 775 ألف و706 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و531 مريض منهم ويستمر علاج 4 آلاف و244 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3512 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و603 ألف و318 فحص طبي.