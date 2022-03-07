أذربيجان: 149 إصابة و13 وفاة من كورونا في 7 مارس
AzerTAg.az
٠٧.٠٣.٢٠٢٢ [٢٢:٢٥]
باكو، 7 مارس (أذرتاج)
سجلت إصابة 149 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 431 مصاب وتوفي 13 مصابا بالفيروس خلال 7 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 789 ألف و481 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 775 ألف و706 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و531 مريض منهم ويستمر علاج 4 آلاف و244 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3512 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و603 ألف و318 فحص طبي.
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