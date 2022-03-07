أذربيجان: تطعيم 5 جرعات من لقاح كورونا في 7 مارس

باكو، 7 مارس (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 5 جرعات من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج ان عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و159 ألف و756 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و308 ألف و772 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و795 ألف و324 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و842 ألف و70 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 213 ألف و590.