رئيس الوزراء الإيطالي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني

باكو، 9 مارس (أذرتاج)

أجرى رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 8 مارس.

أشار الطرفان خلال المكالمة الهاتفية الى الاحتفال في هذا العام بذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهوريتي أذربيجان وإيطاليا. وأعربا عن ارتياحهما لرفع العلاقات بين البلدين الى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال هذه المدة.

اثناء الحديث تمت الإشارة الى وجود التعاون المثمر بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقوية. تم التأكيد على أهمية ممر الغاز الجنوبي وخط انابيب الغاز العابر للأدرياتيكي كجزء من ممر الغاز الجنوبي في التعاون في مجال الطاقة. قيل ان أذربيجان تحتل المكان الاول في امدادات النفط الى إيطاليا والمكان الثالث في امدادات الغاز اليها.

نوقشت اثناء المكالمة الهاتفية مشاريع التعاون الناجح في مجالي الثقافة والتعليم مع التأكيد على أهمية انشاء جامعة إيطالية اذربيجانية في باكو.

اتفق الطرفان على مواصلة الحوار الرفيع المستوى وتبادل الزيارات بغرض تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كذلك اجري تبادل وجهات النظر حول المواضيع الإقليمية وآخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا.