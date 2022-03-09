شركة طيران روسية تعيد وقف رحلات جوية الى أذربيجان

باكو، 9 مارس (أذرتاج)

أوقفت شركة الطيران الروسية "اورال" رحلات جوية الى أذربيجان من جديد.

أفادت وكالة أذرتاج ان الشركة أوقفت الرحلات الى باكو وكنجه ولانكران من 8 مارس حتى 26 مارس.

سبقت وأعلنت الشركة في 5 مارس انها أوقفت الرحلات الى أذربيجان والامارات العربية المتحدة وإسرائيل وأرمينيا. لكنها استؤنفت في اتجاه أذربيجان. والآن توقفت الرحلات من جديد.