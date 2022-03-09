شركة طيران روسية تعيد وقف رحلات جوية الى أذربيجان
AzerTAg.az
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [٠٩:٤٠]
باكو، 9 مارس (أذرتاج)
أوقفت شركة الطيران الروسية "اورال" رحلات جوية الى أذربيجان من جديد.
أفادت وكالة أذرتاج ان الشركة أوقفت الرحلات الى باكو وكنجه ولانكران من 8 مارس حتى 26 مارس.
سبقت وأعلنت الشركة في 5 مارس انها أوقفت الرحلات الى أذربيجان والامارات العربية المتحدة وإسرائيل وأرمينيا. لكنها استؤنفت في اتجاه أذربيجان. والآن توقفت الرحلات من جديد.
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