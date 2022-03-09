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    مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وإيران

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [٠٩:٤٧]

    باكو، 9 مارس (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية جمهورية ايران الإسلامية حسين امير عبداللاهيان في 8 مارس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا تهانيهما بمناسبة ذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

    أشار الطرفان الى أهمية اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية الإيرانية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، المزمع انعقاده في 10-9 مارس. ويتوقع زيارة وفد إيراني مكون من الرسميين ورجال الاعمال.

    بحث الوزيران في الأمور الإقليمية وفي الوقت ذاته الوضع في أوكرانيا.

    اجرى الوزيران تبادل الآراء حول سير المحادثات في البرنامج النووي الإيراني في فيينا وكذلك المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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