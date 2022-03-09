مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق نار في اتجاه أغدام

باكو، 9 مارس، (أذرتاج)

أطلق مسلحون ارمن غير قانونيون متواجدون في الأراضي الأذربيجانية، التي تتواجد فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية، النار بالأسلحة النارية في الساعة 18.45 في 7 مارس على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية بابراوند في محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة الأرمينية اطلقت النيران في الساعة 07:30 في 8 مارس على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه قرية كيليد في محافظة أوردوباد لجمهورية ناخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني واسكتت نقاط النيران.

وفي الوقت الحاضر الأوضاع مستقرة في الجهة المذكورة وظروف العملية تحت سيطرة وحدات جيش أذربيجان.