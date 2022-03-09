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    الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني الى أذربيجان

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٤٦]

    باكو، 9 مارس (أذرتاج)

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف البارونة إيما نيكولسون المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني الى أذربيجان في 9 مارس.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني الى أذربيجان
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