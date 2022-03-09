أذربيجان: 276 إصابة و16 وفاة من كورونا في 8 مارس
AzerTAg.az
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٠٧]
باكو، 9 مارس، (أذرتاج)
سجلت إصابة 276 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 808 مصاب وتوفي 16 مصابا بالفيروس خلال 8 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 789 ألف و757 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 776 ألف و514 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و547 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و696 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4142 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و607 ألف و460 فحص طبي.
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