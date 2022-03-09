أذربيجان: تطعيم 16 ألفا و815 جرعة من لقاح كورونا في 8 مارس

باكو، 9 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 16 ألفا و815 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 8 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 931 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و1150 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 13 الفا و718 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و176 ألف و571 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و309 ألف و703 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و796 ألف و474 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و855 ألف و788 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 214 ألف و606.