عصابات ارمينية مسلحة في الأراضي الموجودة تحت مسئولية قوات حفظ السلام الروسية تطلق النار على المواقع الأذربيجانية
AzerTAg.az
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٨]
باكو، 9 مارس (أذرتاج)
أطلقت عصابات ارمينية مسلحة في الأراضي الأذربيجانية الموجودة تحت مسئولية قوات حفظ السلام الروسية النار باستخدام الأسلحة الكبيرة العيار على مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه محافظتي خوجالي وجورانبوي ابتداء من نهار 8 مارس حتى صباح 9 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على العصابات واسكتت نقاط النيران.
تعلن وزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني لا يستهدف البنية التحتية المدنية، بل ينزل ضربات دقيقة على مواقع العصابات المسلحة الارمينية غير القانونية.
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