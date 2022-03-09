  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤١]

    باكو، 9 مارس، (اذرتاج)

    تستمر أسعار النفط في البورصات في الارتفاع على خلفية الأحداث في العالم.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 130.40 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 2.42 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 125.63 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.93 دولارا.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
    سوكار: حفر 1038 بئر نفطي في أذربيجان خلال السنوات الـ15 الماضية
    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥‎٧]
    سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 136 دولار
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥‎٧]
    سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 119 دولار
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥‎٢]
    استمرار أسعار النفط في الارتفاع
    ارتفاع سعر برميل النفط