سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 136 دولار

باكو، 9 مارس، (اذرتاج)

ارتفع سعر برميل النفط الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 135.99 دولار بعد ارتفاعه 7.28 دولار.

يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 128.71 دولار في 8 مارس من العام الجاري.