محميات أذربيجان: محمية ايليسو الطبيعية الجبلية

باكو، 9 مارس، أذرتاج

أسست محمية ايليسو الطبيعية عام 1987م على منطقة واقعة في سفوح جبال القوقاز الكبرى الجنوبية التي تشمل على أراضي محافظات قاخ وزاقاتالا واسماعيلي في الارتفاع المتراوح على سطح البحر بين 700-2100 متر بهدف تحسين ظروف حماية المعالم الطبيعية والحيوانات والنباتات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض.

وفي أراضي المحمية عدد كبير من النباتات المحلية والنادرة خاصة الطبية.

محمية ايليسو موطن 35 نوعًا من الثدييات التي تنتمي إلى 5 مجموعات في أراضي المحمية. هذه هي ذوات الحوافر والحيوانات المفترسة والقوارض والحشرات وغيرها.

كما تستوطن في أراضي محمية ايليسو نحو 90 نوعا من الطيور المنتمية الى 11 مجموعة وحوالي 60 نوعا منها من مجموعة الجواثم أو العصفوريات.

وتعيش على مساحة المحمية 12 نوعا من الزواحف.