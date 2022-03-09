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    يوم ثلاثاء الريح من أيام ثلاثاء عيد نيروز

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:١٧]

    باكو، 9 مارس، (اذرتاج)

    تستعد أذربيجان لاستقبال عيد نيروز عيد الربيع، هو واحد من أقدم أعياد في بلدنا.

    يحتفل الشعب الأذربيجاني بأيام الثلاثاء قبل قدوم نيروز وينفرد شعبنا بالاحتفال بهذه الأيام.

    ويؤثر وجود 9 من أصل 13 نوع مناخي في أذربيجان على تنوع الاحتفال بأيام الثلاثاء.

    وصف الناس منذ القدم انتعاش العناصر الأربعة - الماء والنار والريح والتراب بالحدث المشهود ونظموا احتفالات مختلفة بمناسبتها. لذلك ربط الشعب كل يوم الثلاثاء خلال هذه الفترة بعنصر طبيعي وبدأوا تأدية هذه الطقوس قبل حلول عيد نيروز بأربعة أسابيع.

    ثالث أيام الثلاثاء هو ثلاثاء الريح المعروفة أيضا كمسببة للرياح. حسب الاعتقاد، يحرك الريح الماء والنار اللتين انتعشتا. يقوم الناس خلال هذه الثلاثاء بأعمال النظافة في بيوتهم ويتم تهوية البيوت والسجاجيد.

    AZERTAG.AZ :يوم ثلاثاء الريح من أيام ثلاثاء عيد نيروز
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