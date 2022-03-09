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    سياسة


    إجلاء 4375 أذربيجاني من أوكرانيا حتى الآن

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎١]

    باكو، 9 مارس، (أذرتاج)

    يستمر إجلاء المواطنين الأذربيجانيين في أوكرانيا إلى الوطن عبر أراضي البلدان المجاورة بسبب الوضع في أوكرانيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه تم إجلاء 4375 مواطن الى أذربيجان حتى 8 مارس.

    وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم عن طريق الرحلات الجوية المستأجرة 2298 شخص وعن طريق البر 2077 شخص.

    نظمت الحكومة الأذربيجانية 12 رحلة طيران مستأجرة لإجلاء مواطنيها من أراضي رومانيا وبولندا (مدينة ياش الرومانية) حتى الآن. يستمر إجلاء المواطنين الاذربيجانيين عن طريق رحلات جوية مستأجرة وحافلات (عبر أراضي البلدان المجاورة).

     

    AZERTAG.AZ :إجلاء 4375 أذربيجاني من أوكرانيا حتى الآن
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