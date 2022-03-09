زيرة الرديف يتغلب على زاقاتالا

باكو، 9 مارس، أذرتاج

تغلب زيرة الرديف على زاقاتالا ضيفه بهدف يتيم في الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 97 لدى ملعب أي أس كا أرينا في باكو العاصمة بقيادة الحكم حاجييف أمام 100 مشجع.

وسجل هدف صاحب الأرض نجات د10.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د58.

وأضاف الحكم 3 دقائق الى الفترة الأولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.