باكو، 9 مارس، )أذرتاج( صادق رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف على قانون بشأن اتفاقية تبادل وحماية متبادلة للمعلومات السرية بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة مملكة إسبانيا. يذكر أن الاتفاقية وقعت في 14 ديسمبر من عام 2021 في مدينة مدريد.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصادق على اتفاقية تبادل وحماية المعلومات السرية بين أذربيجان ومملكة إسبانيا

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