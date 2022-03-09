صبائل الرديف يخسر أمام صباح الرديف ضيفه

باكو، 9 مارس، أذرتاج

خسر صبائل الرديف أمام صباح الرديف ضيفه بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 98 لدى ملعب أسكو أرينا في باكو العاصمة بقيادة الحكم أحمدوف أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الأرض حسنوف د29 وبدروف د49 واهداف الضيف علي اكبروف د55 وعلييف د62 ود90.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من صاحب الأرض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د64.

وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.