غابالا الرديف يفوز على توران طاووس ضيفه بثلاثة نظيفة

طاووس ، 9 مارس، أذرتاج

تغلب غابالا الرديف على توران طاووس ضيفه بثلاثة اهداف دون رد في الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 99 لدى ملعب طاووس المركزي بعاصمة المحافظة بقيادة الحكم علييف أمام 500 مشجع.

وسجل أهداف الضيف نصيبوف د15 ود45+3 ومحراج د35.

وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الشوط الأول ودقيقتين الى الفترة الثانية.