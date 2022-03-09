سوكار: حفر 1038 بئر نفطي في أذربيجان خلال السنوات الـ15 الماضية

باكو، 9 مارس، (أذرتاج)

تم تنفيذ عمليات الحفر حوالي 1.7 مليون متر من قبل مؤسسة "مجمع أعمال الحفر" منذ عام 2007 وتم تسليم 1038 بئر للعميل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة سوكار ان مؤسسة "مجمع أعمال الحفر" التي تتمتع بخبرة واسعة في صناعة النفط والغاز في أذربيجان وتوفر خدمات حفر استكشافية عالية الجودة وخدمات آبار متنوعة تعمل منذ 15 عاما.