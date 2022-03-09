باكو، 9 مارس، أذرتاج تغلب قراداغ لوكباتان على كشلة الرديف ضيفه بهدف دون رد في الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. ونظمت المباراة رقم 100 لدى ملعب أي أس كا أرينا بقيادة الحكم علييف أمام 40 مشجعا. وجاء هدف الضيف الوحيد من طرف الله قولييف د78. وعاقب الحكم لاعبين من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي. وأضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : قراداغ لوكباتان يتغلب على كشلة الرديف ضيفه بهدف نظيف

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