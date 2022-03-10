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    الرئيس إلهام علييف يقوم بزيارة عمل الى تركيا

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [٠٩:٣٥‎]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    يقوم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بزيارة عمل الى تركيا تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يقوم بزيارة عمل الى تركيا
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