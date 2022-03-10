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    سياسة


    مواقع الجيش الاذربيجاني في اغدام تتعرض لإطلاق النار 28 مرة

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٠٨]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في اتجاه قرى جوخورمحله وقوردلار وخيضيرلي وقاراداغلي وقاسملي في محافظة اغدام لاطلاق النار باستخدام الأسلحة المختلفة العيار من قبل أعضاء العصابات الارمينية المسلحة غير القانونية في الأراضي الأذربيجانية الموجودة تحت مسئولية قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا ابتداء من ليلة 10 مارس حتى الصبح.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت على نقاط النيران بهدف وقف الاستفزازات في هذه الاتجاهات.

    AZERTAG.AZ :مواقع الجيش الاذربيجاني في اغدام تتعرض لإطلاق النار 28 مرة
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