أذربيجان: 126 إصابة و11 وفاة من كورونا في 9 مارس

باكو، 10 مارس، (أذرتاج)

سجلت إصابة 126 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 882 مصاب وتوفي 11 مصابا بالفيروس خلال 9 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 789 ألف و883 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 777 ألف و396 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و558 مريض منهم ويستمر علاج ألفين و929 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3942 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و611 ألف و402 فحص طبي.