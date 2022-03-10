أذربيجان: تطعيم 13 مليونا و176 ألف و634 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 10 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 63 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 9 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 26 شخصا ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 29 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و176 ألف و634 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و309 ألف و703 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و796 ألف و500 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليونين و855 ألف و817 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 214 ألف و614.