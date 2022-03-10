ارتفاع سعر برميل النفط

باكو، 10 مارس، (اذرتاج)

تستمر أسعار النفط في البورصات في الارتفاع.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 113.49 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 2.35 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 109.92 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.22 دولارا.