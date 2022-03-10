المنتخب الاذربيجاني للمصارعة الرومانية يحتل المكان الثالث في أوروبا

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

حصل المنتخب الاذربيجاني للمصارعة اليونانية الرومانية على المكان الثالث في بطولة أوروبا U-23 المقامة في مدينة بلوفديف البلغارية.

أفادت وكالة أذرتاج ان المنتخب الاذربيجاني شارك في البطولة الأوروبية تحت إشراف كبير المدربين روشن بايراموف والمدربين عاكف علييف وحسن علييف. شغل 5 مصارعين من أصل 6 مصارعين أعضاء في المنتخب الأماكن الأولية في البطولة. حصل نيهاد محمدلي (60 كغ) وخاصاي حسنلي (77 كغ) على المركز الأول بينما تبوأ ضيا باباشوف (63 كغ) في المركز الثاني. وشغل لاتشين ولييف (87 كغ) وسرخان محمدوف (130 كغ) المركز الثالث.

فاز المنتخب الاذربيجاني بالمركز الثالث في تصنيف المنتخبات بـ102 نقطة. جاءت جورجيا في المركز الأول (138 نقطة ) بينما حصل المنتخب التركي على المركز الثاني (133 نقطة).