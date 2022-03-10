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    انطلاق بطولة العالم في الجمباز البهلواني في باكو

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٤]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    انطلقت اليوم في باكو منافسات البطولة العالمية في الجمباز البهلواني مع مشاركة 170 لاعب ولاعبة من 17 بلدا.

    ستستغرق البطولة 4 أيام.

    يذكر ان أذربيجان استضافت لأول مرة كأس العالم في الجمباز البهلواني عام 2018 واحتضنت المنافسات العالمية الـ12 للفئات العمرية من 3 مارس حتى 6 من الشهر ذاته لهذا العام.

     

    AZERTAG.AZ :انطلاق بطولة العالم في الجمباز البهلواني في باكو
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