انطلاق بطولة العالم في الجمباز البهلواني في باكو

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

انطلقت اليوم في باكو منافسات البطولة العالمية في الجمباز البهلواني مع مشاركة 170 لاعب ولاعبة من 17 بلدا.

ستستغرق البطولة 4 أيام.

يذكر ان أذربيجان استضافت لأول مرة كأس العالم في الجمباز البهلواني عام 2018 واحتضنت المنافسات العالمية الـ12 للفئات العمرية من 3 مارس حتى 6 من الشهر ذاته لهذا العام.