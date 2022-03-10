انطلاق بطولة العالم في الجمباز البهلواني في باكو
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٤٤]
باكو، 10 مارس (أذرتاج)
انطلقت اليوم في باكو منافسات البطولة العالمية في الجمباز البهلواني مع مشاركة 170 لاعب ولاعبة من 17 بلدا.
ستستغرق البطولة 4 أيام.
يذكر ان أذربيجان استضافت لأول مرة كأس العالم في الجمباز البهلواني عام 2018 واحتضنت المنافسات العالمية الـ12 للفئات العمرية من 3 مارس حتى 6 من الشهر ذاته لهذا العام.
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