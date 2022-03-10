أنقرة، 10 مارس، (أذرتاج) وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في زيارة عمل الى تركيا تلبية لدعوة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان. أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف اصطف في ارض مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الرئيس الأذربيجاني. وكان في استقبال الرئيس إلهام علييف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز ومسؤولون آخرون.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة عمل الى تركيا

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