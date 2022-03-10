 محميات أذربيجان: محمية قرايازي الطبيعية

باكو، 10 مارس، أذرتاج

تأسست محمية قرايازي الطبيعية 2 مارس عام 1978م على أراضي محافظتي قازاخ وأغصطفا في مساحة غابية مطلة على نهر كور تقرب من 6000 هيكتار واعطيت مزرعة قازاخ للعنب 1119 هيكتار من أراضي المحمية الغابية وغير الغابية وبقيت للمحمية 4855 هيكتار من المساحة وبقرار مجلس الوزراء الصادر شهر يونيو 2003م زيدت مساحة المحمية 9658 هيكتار.

ومعظم أراضي المحمية غابات قرايازي الفريدة الواقعة على المساحة السهلة المطلة على نهر كور بطول النهر خاصة سواحله اليسرى وسهول قرايازي حيث تحد المحمية جورجيا غربا وخط سكة حديد باكو الى تبيليسي شمالا ونهر كور جنوبا.

واراضي المحمية مغطاة في الغالب بالغابات والباقية القليلة مغطاة بالرمال وحوض المياه والمستنقعات وغيرها.

ومناخ المحمية معتدل جاف في الشتاء وجاف وحار في الصيف حيث تتراوح درجة الحرارة المتوسطة السنوية بين 12-20 مئوية ما عدا حرارة شهر يناير المتوسطة السنوية التي تخفض تحت الصفر حتى 10 مئوية. وحجم الهطل السنوي يقدر 400 ملم رغم زيادة التبخر السنوي اكثر من 3ر2 مرتين من ذلك.

وتختلف أنواع النباتات في أراضي المحمية كلما تبعد المساحة عن مجرى نهر كور حيث تتناوب أراضي المساحة الغابية عند الابتعاد عن مجرى النهر بشريط شجيرات مختلفة الأنواع وشريط غابات توجاي العادية التي تختص بانتشار الشجيرات الغابية لا سيما في مناطق غابية غير مكثفة.

وعالم الحيوانات والطيور يستلفت الاهتمام الخاص حيث تستوطنها معظم الثدييات مثل الايل والارنب والثعلب بجانب اتخاذ الأنواع الكثيرة من الطيور موطنا لها خاصة في مناطق المحمية المغطاة بالغابات المكثفة.

يذكر أن تسمية المحمية "قرايازي" عبارة عن كلمتي "قرا" و"يازي" اللتين تعنيان "كبيرا" و"سهلا" وبالتالي نفهم أن اسم المحمية يفيد "السهل الكبير".