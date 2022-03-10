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    بحث التعاون بين أذربيجان وبريطانيا العظمى في إعادة إعمار قره باغ

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٥‎١]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني الى أذربيجان البارونة إيما نيكولسون.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزير قوله ان الطرفين ناقشا في اللقاء العلاقات التجارية بين البلدين والاستثمارات المتبادلة والتحول الطاقوي ومسائل التعاون في إعادة تأهيل الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

     

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