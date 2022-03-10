وزير الخارجية الباكستاني يستقبل مدير عام اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي

باكو، 10 مارس (أذرتاج)

استقبل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الأربعاء في مقر الوزارة بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، المدير العام المكلف لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) محمد عبدربه اليامي.

وبحث شاه قريشي مع مدير عام (يونا) الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي ستستضيفها باكستان خلال الفترة 22-23 مارس الجاري.

وتطرَّق الاجتماع إلى دعم اتحاد وكالات الأنباء لمؤتمر وزراء الخارجية إعلامياً على مستوى الدول الأعضاء، وبحث الاستراتيجية الموضوعة لتغطية الأنشطة المصاحبة طيلة فترة رئاسة باكستان لمؤتمر وزراء الخارجية، بما يسهم في إبراز الأدوار المهمة والمحورية لجمهورية باكستان في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

كما تطرق الاجتماع إلى القضايا الإعلامية المدرجة على جدول أعمال مؤتمر وزراء الخارجية، وسبل تعزيز دور المؤسسات الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي فيها، وتنسيق الجهود بين وسائل الإعلام في الدول الأعضاء لخدمة القضايا الإسلامية المشتركة.