نفطجي الرديف يخسر أمام قراباغ الرديف

باكو، 10 مارس، أذرتاج

خسر نفطجي الرديف أمام قراباغ الرديف ضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة السابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

ونظمت المباراة رقم 101 لدى ملعب مركز الخطوط الجوية التركية لكرة القدم في باكو العاصمة بقيادة الحكم رجبوف أمام 60 مشجعا.

وفتح الحسااب صادقوف د5 لصالح صاحب الأرض ورد عليه قولييف د63 ونجفلي د72.

وعاقب الحكم 6 لاعبين من صاحب الأرض و5 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الأولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.