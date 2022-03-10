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    أذربيجان - موطن براكين الطين

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 10 مارس، (أذرتاج)

    تعتبر أذربيجان عاصمة العالم للبراكين الطينية بسبب احتوائها على أكبر عدد من البراكين الطينية.

    يوجد في أذربيجان 400 بركان من أصل 700 بركان في العالم. وتستخدم هذه البراكين الطينية لعلاج الالتهابات والامراض القلبية والنسائية والدورة الدموية والمسالك البولية إلى جانب أنها تُستخدم في مجال التجميل (يُقال إن المسافرين في القوافل قديما كانوا يعتبرون البراكين الطينية من إحدى العلاجات القديمة الأذربيجانية تماما مثل النفط). وتلقى هذه البراكين الطينية إقبالا مِن السائحين الأجانب والمحليين على حد سواء.

    يطلق المحليون على البراكين الطينية اسم "ينارداغ" و"الجبل المحترق" و"بيلبيلا" و"غايناتشا" و"الماء المغلي" و"بوزداغ" و"الجبل الرمادي" الى جانب اسمها الجغرافي "البراكين الطينية".

    للتعرف على هذه البراكين يمكنك التوجه إلى مناطق قوبستان وأبشيرون وقاراداغ الأذربيجانية.

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